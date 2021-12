L'UE prête à prendre des mesures "sans précédent" contre la Russie

Réunion à Bruxelles

Les dirigeants de l'Union, des États membres et des pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Moldavie, Géorgie et Ukraine) se réunissent ce mercredi à Bruxelles pour le sixième sommet du Partenariat oriental (soit la politique européenne de voisinage - PEV - ayant pour objectif l'association politique et l'intégration économique de ces six pays d'Europe orientale et du Caucase du sud). Selon les déclarations de l'Élysée, ils saisiront cette opportunité pour manifester l'importance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine face aux menaces russes.