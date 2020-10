L'UE proche d'un accord pour remettre de l'ordre dans l'espace Schengen

L'UE devrait adopter la semaine prochaine un compromis afin de mieux coordonner les restrictions à la libre circulation au sein de la zone Schengen, alors que la pandémie repart à la hausse un peu partout en Europe.

L'Union européenne (UE) se prépare à adopter un compromis sur les restrictions à la libre circulation dans l'espace Schengen face à la pandémie de coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, un manque de coordination sur les règles d'ouverture des frontières, des tests Covid et des quarantaines règne entre les États européens. Cette situation provoque un chaos dans la gestion des déplacements entre les 26 pays de la zone Schengen, soit 22 États de l'UE ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Les voyageurs, les transporteurs et l'industrie du tourisme en sont les premières victimes.

Lors du dernier sommet européen, les dirigeants de l'UE se sont accordés pour améliorer leur coordination dans la gestion des frontières, dont la compétence ressort de la souveraineté nationale. Après des semaines de négociations, l'Allemagne, qui exerce la présidence tournante de l'UE, a déposé une proposition de compromis semblant mettre d'accord de plus en plus de capitales.

"La proposition allemande a reçu l'accord d'un nombre suffisant d'États membres pour assurer son adoption à la majorité qualifiée." Une source européenne

Le document était discuté ce mercredi par les ambassadeurs des États européens, le Coreper. "La proposition allemande a reçu l'accord d'un nombre suffisant d'États membres pour assurer son adoption à la majorité qualifiée", dit une source européenne, "le texte sera à nouveau discuté vendredi par les ambassadeurs afin d'affiner certains détails". L'objectif est aussi de recueillir l'assentiment du nombre "le plus important possible" d'États. Le compromis devra ensuite être approuvé au niveau ministériel, lors du Conseil affaires générales du 13 octobre prochain.

Une carte commune

La présidence allemande propose de mettre en place une carte commune des restrictions à la libre circulation dans l'espace Schengen qui serait gérée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). L'outil reprendrait trois zones définies par les couleurs verte, orange et rouge.

Les régions "vertes" seraient celles dont les voyageurs peuvent revenir sans devoir s'arrêter ou être soumis à des tests ou des quarantaines. Les "orange" et les "rouges" impliqueraient des tests Covid et des quarantaines. Cette carte serait régulièrement mise à jour, en fonction des données transmises par les États européens si possible "48 heures à l'avance".

Les restrictions à la libre circulation ne devront pas excéder les limites imposées par la situation sanitaire, précise le texte.

La proposition prévoit aussi de créer un formulaire commun pour le traçage des voyageurs.

Ce compromis est en deçà d'une proposition visant à coordonner les tests et les quarantaines, deux éléments de la politique sanitaire sur laquelle les gouvernements européens gardent jalousement la main.

Pour les secteurs du tourisme et des transporteurs, la proposition allemande est insuffisante. Les quarantaines, imposées dans de nombreux États membres, ont gravement perturbé leur activité.

Les failles de Schengen

Les accords de Schengen établissent une libre circulation des personnes entre les États signataires et leur imposent de se coordonner entre eux. Ces pays ont le droit de rétablir temporairement des contrôles aux frontières et de limiter les déplacements en cas de menace pour l'ordre public et la sécurité pour des périodes renouvelables de 30 jours, le tout pendant six mois maximum. En mars dernier, des motifs sanitaires ont été invoqués pour la première fois.

6 mois Le code Schengen autorise les États signataires à rétablir temporairement des contrôles à leurs frontières nationales en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité, pour une durée maximale de six mois.