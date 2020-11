L'UE propose à Joe Biden un nouveau partenariat pour tourner la page Trump

" Nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ni sur le commerce, ni sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ( TTIP )", a-t-elle soutenu dans un discours en vidéoconférence devant les ambassadeurs des pays membres à Bruxelles. "Nous ne pouvons pas revenir exactement au même programme qu'il y a cinq ans. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Parce que le monde a changé, tout comme les États-Unis et l'Europe ", a-t-elle expliqué.

"Certains changements dans les priorités et les perceptions vont bien au-delà d'un seul politicien ou d'une seule administration. Et ils ne disparaîtront pas à cause d'une seule élection", a encore souligné Ursula von der Leyen. Les relations entre l'Union européenne et les États-Unis ont été marquées par des tensions et des affrontements durant le mandat du président Donald Trump, adversaire du multilatéralisme et hostile à l'UE, considérée comme une ennemie.