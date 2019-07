L'UE renforce sa présence diplomatique dans le Golfe

L'Union européenne (UE) a ouvert ce dimanche une représentation diplomatique au Koweït, sa troisième dans la région du Golfe, y renforçant ainsi sa présence à un moment de vive tension au Moyen-Orient. "En ces temps de tensions internationales et régionales, le Koweït est une voix sage et une force de paix, ce qui en fait notre partenaire naturel", a souligné la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en inaugurant la nouvelle délégation de l'UE à Koweït.

"Il s'agit aussi d'un message pour toute la région: l'Union européenne accroît sa présence et son engagement au Moyen-Orient. Ce qui se passe pour le Golfe est important pour l'Europe et ce qui se passe pour l'Europe est important pour le Golfe"

Un accord de coopération depuis 3 ans

La région du Golfe est en proie à de nombreuses crises qui menacent de déraper en raison du risque d'escalade entre l'Iran, d'une part, et les Etats-Unis et ses alliés régionaux, Arabie saoudite et Emirats arabes unis, de l'autre. Contrairement à Ryad et Abou Dhabi, Koweït --qui est proche de Bruxelles et Washington-- maintient des relations cordiales avec Téhéran.