L'UE se prépare à la paralysie de l'OMC

La date fatidique du 12 décembre approche à grands pas: ce jour-là, si les Américains n’ont pas levé leur blocage sur la nomination d’un des juges de l’organe d’appel de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce ne sera plus en mesure de faire respecter les droits de ses membres en matière de règlement de leurs différends. Or, indiquait un diplomate européen en amont du Conseil que les ministres européens du Commerce tenaient ce jeudi, "il faut être réaliste: les États-Unis ne semblent pas prêts à trouver une solution d’ici là" . Les Européens s’activent donc pour trouver une "solution intermédiaire" , a expliqué la commissaire au Commerce Cecilia Malmström à l’issue de la réunion. Avec la Norvège, le Canada "et d’autres pays" , l’Union discute d’un "système plurilatéral avec une masse critique suffisante" – un organe d’appel comparable à celui de l’OMC.

Officiellement, on continue d’essayer de convaincre Washington de lever son blocage, en abondant dans son diagnostic que l’OMC est gravement malade – oserait-on dire, pour paraphraser Emmanuel Macron sur l’Otan, en état de "mort cérébrale"? "Si rien n’arrive, (l’OMC) va être de plus en plus affaiblie et va perdre toute pertinence", estime en tout cas Malmström, qui plaide pour revoir le traitement différencié accordé à certains pays "en développement" comme la Chine. En attendant le couperet du 12 décembre, les Européens continuent de toucher du bois en constatant que la relation commerciale avec Washington ne s’est pas dégradée davantage: silence radio sur d’éventuelles barrières tarifaires sur les voitures. Jusqu’ici, tout va bien…