L'UE tente le dialogue social sur le salaire minimum

La "nécessité" d’un cadre

Tous les pays ne définissent pas un salaire minimum au niveau national. Et ce salaire n’est pas toujours garanti pour l’ensemble des catégories de travailleurs (le travail à temps partiel par exemple). La définition du salaire minimum n’est pas harmonisée non plus. D’un pays à l’autre, il peut ainsi comprendre des éléments différents: alors que l’Estonie et la Lettonie ont les salaires minimums les plus bas d’Europe (une fois ajustés au pouvoir d’achat), la Lituanie affiche un salaire minimum plus élevé mais qui, contrairement aux deux précités, inclut les per diem et autres bonus. Le cadre définissant un salaire minimum juste pourrait aussi se pencher sur la manière dont il est défini (avec ou sans dialogue social?) ou la régularité avec laquelle il est mis à jour.