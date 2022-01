L'UE va infliger des amendes à la Pologne pour sa réforme de la justice

Il s'agit de l'un des nombreux litiges entre Varsovie et Bruxelles, qui accuse le gouvernement nationaliste polonais de rogner les normes démocratiques, dont l'indépendance de la justice.

Varsovie avait jusqu'à ce mardi 11 janvier pour informer Bruxelles du calendrier et des modalités de la dissolution de la chambre disciplinaire des juges, composée de membres nommés par le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir.

Varsovie rejette les accusations. "Je regrette que la situation de l'État de droit en Pologne ne montre aucun signe d'amélioration et que les juges continuent d'être sous pression", a déclaré la commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova."Nous poursuivrons notre devoir de défendre la règle de droit et l'indépendance de la justice", a-t-elle ajouté.