L'UE veut accélérer les rappels vaccinaux pour combattre Omicron

L'Europe rappelle l'importance des vaccins pour lutter contre la nouvelle vague de covid et l'émergence d'Omicron. Quelque 360 millions de doses seront disponibles pour la fin du premier trimestre 2022.

Dans l'attente de données scientifiques supplémentaires sur la dangerosité du nouveau variant Omicron, la Commission européenne mise sur un renforcement de la vaccination, l'accélération des rappels et le maintien des mesures d'hygiène et de restriction aux déplacements pour lutter contre la recrudescence du Covid-19.

"C'est une course contre la montre, chaque jour compte. Cela prendra 2 à 3 semaines avant qu'on en sache plus."

"Nous sommes face à une forte résurgence du virus Delta en Europe, une augmentation des hospitalisations et des décès qui se concentrent malheureusement sur les personnes qui ne sont pas vaccinées ", a déclaré mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Commission a adopté ce mercredi une communication visant à renforcer la coordination entre les États européens dans la lutte contre le covid . Face à l'apparition d'Omicron, elle recommande aux Vingt-Sept de renouveler les campagnes de vaccination nationales, de multiplier les efforts pour convaincre les non-vaccinés, tout en administrant dès que possible la troisième dose aux personnes vaccinées depuis six mois .

"C'est une course contre la montre, chaque jour compte. Cela prendra deux à trois semaines avant qu'on en sache plus. Nos meilleurs scientifiques y travaillent jour en nuit. La vaccination, les 'boosters' sont la meilleure protection possible", a ajouté Ursula von der Leyen.