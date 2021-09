L'UE veut se doter d'une force de réaction rapide

La sécurisation de l'aéroport de Kaboul lors de l'évacuation des civils, prise en charge par l'armée américaine a, une nouvelle fois, illustré l'incapacité de l'Union européenne à lancer des opérations militaires en période de crise sans dépendre des États-Unis. La Commission européenne et plusieurs États européens veulent en tirer les leçons et créer une force de réaction rapide européenne . La question sera au cœur d'une rencontre des ministres européens de la Défense, ce jeudi en Slovénie, le pays qui occupe la présidence tournante de l'UE.

Josep Borrell plaidera lors du conseil des ministres en faveur de la création d'une force de réaction rapide de 5.000 hommes ("force de première entrée"). Cette proposition n'est pas neuve, elle fait partie d'un cadre plus large, la "boussole stratégique", un processus lancé en 2020 sous l'impulsion de l'Allemagne et la France pour définir les grandes orientations de sécurité et de défense de l'UE. Cette stratégie est divisée en quatre domaines: la gestion de crise, la résilience, les capacités et les partenariats.