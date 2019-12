L'UE veut un "accord de Paris" pour sauver la biodiversité

Quatre ans après l’adoption de l’accord de Paris sur le climat, le traité a encore tout à prouver. Mais les députés européens en sont convaincus: la formule doit être dupliquée pour combattre l’érosion accélérée de la diversité du vivant. Dans une résolution adoptée à une majorité écrasante ( 60 pour, zéro contre, 9 abstentions ), les élus de la commission de l’Environnement du Parlement européen ont demandé à l’Union et ses États membres de défendre l’adoption d’un cadre international juridiquement contraignant pour la biodiversité.

Objectif 30%

Les députés plaident donc pour des objectifs contraignants au niveau européen comme au niveau mondial. Ils veulent en particulier fixer à 30% les espaces naturels conservés pour 2030 et plaident pour qu’à la même échéance, 30% des écosystèmes dégradés soient restaurés.

En matière de climat, l’accord de Paris est contraignant au sens où il s’agit d’un cadre de travail que les États parties sont tenus de suivre, mais pas au sens où il contraindrait les États à des réductions d’émissions prédéfinies. Il s’agit de limiter la hausse de température à +2°C d’ici 2100 , avec un idéal à +1,5°C vers lequel tendre, et chaque État est prié de faire connaître sa contribution à l’effort global au travers des "Nationally Determined Contributions" (NDC) . Contributions librement déterminées donc, et que les États sont priés de mettre à jour tous les cinq ans pour progresser vers l’objectif commun.

C’est donc cette dynamique qu’il faut répliquer pour la biodiversité, plaide le Parlement européen. Le cadre "devrait être basé sur des objectifs spécifiques, mesurables et ambitieux, réalistes et assortis de délais précis". Ils devraient aussi comprendre les fameuses NDC, ainsi qu’un système de monitoring et de révision quinquennal pour tracer un trajectoire.