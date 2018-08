L'affaire Benalla n'a pas été gonflée sur Twitter

En attendant la publication de l’analyse complète, Alexandre Alaphilippe, directeur exécutif d’EU Disinfo Lab, nous en dévoilait les grandes lignes: l’affaire Benalla aurait généré sur Twitter 4 millions de tweets en trois semaines – quatre fois plus que le mouvement #Metoo et #Balancetonporc –; 1% des comptes avait produit près de la moitié de cette activité; et un quart de cette minorité active présentait "des concordances avec un écosystème proche de la Russie" . D’où cette suspicion de "gonflage numérique" dont Alexandre Alaphilippe disait toujours chercher à déterminer la nature.

Mais l’idée qu’un gonflage artificiel ait amplifié l’affaire Benalla sur le réseau a rapidement été remise en cause par des journalistes spécialisés et d’autres experts en communication numérique. "Nous avons cherché, par des moyens informatiques, à trouver des "canevas" communs: heures de publication, liens entre les divers comptes, etc. Rien ne nous a semblé pouvoir prouver une "collusion" entre les comptes, qui certes produisent frénétiquement des tweets, mais se suivent essentiellement entre eux et par affinités politiques", écrivent ainsi les journalistes du Monde Léa Sanchez et Samuel Laurent. L’analyste Damien Liccia, utilisant une autre méthodologie, conclut également que l’affaire Benalla n’a pas été amplifiée de manière significative par des comptes artificiels.