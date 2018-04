L'agent innervant du dossier Skripal ne viendrait pas forcément de Russie

Alors que depuis plusieurs semaines, les soupçons de Londres pèsent sur la responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le dossier rebondit une nouvelle fois. Le laboratoire britannique de Porton Down a procédé à des analyses de l'agent innervant et a remis ses conclusions ce mardi.