L'ambassadeur de France rentre à Rome

Rappel des faits

Di Maio avait ensuite tenté de calmer le jeu, tout comme Salvini après les propos qu'il avait tenus, et assuré qu'il avait rencontré ces représentants des gilets jaunes en qualité de chef du Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et non de vice-Premier ministre. Mais pour Jean-Yves Le Drian, "il s'agit d'une rencontre publique entre une personne qui demande l'insurrection armée et un membre du gouvernement italien, sans respecter les usages élémentaires entre partenaires européens".