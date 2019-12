L'ambition de l'Europe à l'épreuve des dissensions entre ses États

Frans Timmermans a joué les chauffeurs de salle à la COP25 de Madrid. Alors que la Commission s’apprête à présenter ce mercredi son "Pacte vert" et que le Conseil européen va chercher jeudi un accord sur la neutralité carbone, le Monsieur Climat de l’Union donné pas moins de quatre conférences et présidé trois réunions en un jour et demi de présence à Madrid. L’Union est attendue de pied ferme et, jusqu’ici, donne le change. Mais la suite ne s’annonce pas de tout repos: derrière le volontarisme des institutions européennes, les lignes de fractures entre États sont d’autant plus difficiles à résorber qu’elles se mêlent à des questions de gros sous.