L'ancien Premier ministre néerlandais Ruud Lubbers est mort

Il a aussi occupé au début des années 2000 la fonction de haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés . Il a démissionné cinq ans plus tard après des allégations de harcèlement sexuels qu'il a rejetées. Dans un communiqué, l'actuel Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a rendu hommage à son "intelligence et à sa sagesse" et a déploré la perte d'un homme d'Etat doté d'une stature internationale.

Le ministre d'État et ancien Premier ministre belge Mark Eyskens connaissait bien Ruud Lubbers. "Il était très habile, amical et ouvert d'esprit" .

Via Twitter, le roi des Pays-Bas Willem-Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix ont salué Ruud Lubbers comme un "grand homme d'Etat". "Nous commémorons Ruud Lubbers comme un grand homme d'Etat avec un sens impressionnant de la responsabilité, nous nous souvenons aussi de lui comme une personne courageuse et empathique, et nous souhaitons force à sa famille en ces jours difficiles."