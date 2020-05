L'application mobile StopCovid prête le 2 juin en France

"Aujourd'hui, on peut se dire qu'on sera prêt pour le 2 juin", a affirmé mardi le secrétaire d'État français, Cédric 0, sur la chaîne BFM Business. Lors de la présentation de son plan de déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe avait maintenu sa confiance dans le projet, qui suscite des critiques jusqu'au sein de la majorité , réaffirmant vouloir le soumettre à un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale "lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avant sa mise en œuvre".

Sans Apple ni Google

Le secrétaire d'État a désormais exclu un partenariat avec les géants américains Apple et Google, qui contrôlent les deux grands magasins d'applications mondiaux (App store et Google Play Store) et veulent proposer rapidement un socle commun pour une application de traçage de contacts. Les solutions d'Apple et de Google "posent selon nous un certain nombre de problèmes en termes de protection de la vie privée et en termes d'interconnexion avec le système de santé", a expliqué Cédric O.