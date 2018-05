L'arrivée chaotique de Gina Haspel à la tête de la CIA

Gina Haspel, selon le Washington Post, aurait envisagé de retirer sa candidature au poste de directrice, de peur que les accusations sur son rôle de la torture de suspects ne lui coûtent sa confirmation au poste. Elle aurait dit vendredi à la Maison-Blanche qu’elle renoncerait à sa nomination si cela devait ternir son image et celle de l’agence de renseignement américaine.

Donald Trump aurait ensuite poussé la candidate à ne pas retirer sa candidature et a appuyé le maintien de sa nomination. Gina Haspel a accepté de rester à son poste samedi.

"Ma très respectée candidate au poste de directrice de la CIA, Gina Haspel, est sous le feu des critiques parce qu'elle a été trop dure avec les Terroristes. Dire que, dans des temps aussi dangereux, nous avons la personne la plus qualifiée, une femme, dont les Démocrates ne veulent pas parce qu'elle est trop dure contre le terrorisme. Gagne Gina! " , a écrit Trump dans un tweet.

Gina Haspeel, qui est directrice adjointe de la CIA depuis 2017 et qui a rejoint l’agence en 1985 comme espionne sous couverture, a aussi dirigé une prison secrète en Thaïlande en 2002 , sous la présidence de George W. Bush, où deux membres présumés d’Al Qaïda ont été soumis à des interrogatoires poussés, dont des simulations de noyade, selon d’anciens agents de la CIA.

Gina Haspel est aussi accusée de destruction de preuves notamment des bandes vidéo de l’interrogatoire de Abou Zubaydah (Saoudien victime de tortures durant les 8 ans de sa détention à la prison de Bagram et de Guantanamo) et de Abd al-Rahim al-Nashiri (également torturé par les agents de la CIA) dans le but de les soustraire à la justice américaine.