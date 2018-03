L'avenir de la zone euro perdu dans les limbes

La discussion sur l’avenir de la zone euro lors du sommet européen de ces jeudi et vendredi devrait souligner les divergences entre ceux qui plaident pour des grandes réformes institutionnelles et ceux qui préfèrent s’en tenir au cadre actuel. Les Européens attendent que la France et l’Allemagne mettent une proposition commune sur la table dans l’espoir de faire atterrir le débat d’ici le mois de juin.

"La discussion franco-allemande, c’est un peu le désert des Tartares", résume un diplomate de haut rang, en référence à ce classique de Dino Buzzati qui raconte la vie désespérante d’un soldat attendant éternellement l’arrivée d’un ennemi invisible. On sait que c’est du tandem que forment Paris et Berlin que doit venir l’impulsion d’une réforme de la zone euro, alors, après avoir attendu l’élection de Macron, puis la formation d’un gouvernement à Berlin, on continue d’attendre. Quoi? "Une proposition, un concept sur lequel on pourrait commencer à travailler et réfléchir en termes concrets", poursuit le diplomate à la veille d’un sommet européen qui sera notamment consacré à ce sujet. Mais alors que le Conseil européen s’est fixé le mois de juin comme échéance pour atterrir, le prérequis n’est toujours pas sur la table. "Or si on n’a rien cet été, ça va se traduire dans les urnes" aux prochaines élections européennes.

À la demande du président français Emmanuel Macron, les Vingt-Huit tiendront bien un débat sur l’avenir de la zone euro. Et notamment sur l’idée de mettre en place une capacité budgétaire pour investir dans les pays qui partagent la monnaie unique. Mais face au silence du duo franco-allemand, et comme la nature a horreur du vide, des responsables politiques continuent de prendre leurs distances avec l’idée d’une réforme ambitieuse.

"Je suis sceptique quant aux réformes institutionnelles." Jean Asselborn Ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes

Dans une interview au Monde ce mercredi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a encore douché les idées de budget ou de ministre des Finances de la zone euro, avancées à l’automne par Paris. Huit États membres du "Nord" (de l’Irlande aux pays baltes en passant par les Scandinaves et les Néerlandais) ont diffusé au début du mois une lettre sur l’avenir de la zone euro, misant sur le respect des règles actuelles plutôt que les grandes réformes. On pourrait ajouter le Luxembourg à la liste des pays réticents aux "visions" françaises: "Je suis sceptique quant aux réformes institutionnelles", soulignait son ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn, lundi. Dans une interview au Reporter, il précisait lui aussi n’avoir aucun penchant pour un budget de la zone euro ou la création d’un ministre des Finances commun.

Le Conseil européen a pris soin de scinder la discussion en deux. Ce jeudi, les dirigeants doivent aborder les questions de court terme: la réduction du stock de prêts non performants (NPL); l’intégration du Mécanisme européen de stabilité (MES), créé pendant la crise, au cadre communautaire en le transformant en "Fonds monétaire européen"; la création d’une garantie européenne des dépôts des épargnants. "La priorité des priorités, c’est d’arriver à une solution équitable sur le paquet bancaire. C’est capital parce que si d’ici les élections, une crise financière devait éclater et qu’on était démunis, l’impact en termes d’image et d’efficacité de l’Union européenne serait catastrophique", commente notre diplomate.

Budget

La création d’un budget de la zone euro – et plus si affinités – fera l’objet d’une discussion à part, ce vendredi. Après 38 réunions dans les groupes de travail du Conseil de l’UE, le blocage est complet. "C’est typiquement le genre de problème dont les chefs d’État et de gouvernement doivent se saisir et faire du ‘top-down’ pour indiquer la voie à suivre", souligne notre source.