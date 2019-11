L'avenir incertain de la coalition Merkel...

C’était une des promesses de la majorité au pouvoir à Berlin. Avec la signature de leur accord de coalition, CDU et SPD s’étaient engagés à dresser un bilan de leur action à mi-parcours, avant de décider de poursuivre ou non leur cohabitation.

1. Deux ans après, quel est le bilan de la coalition Merkel?

2. Pourquoi la coalition est-elle mal aimée?

Alliance de raison, la GroKo donne le spectacle d’un conflit d’intérêts et de personnes permanent. Exemple: depuis des semaines, la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) est en conflit avec le ministre social-démocrate des Affaires étrangères Heiko Maas sur le dossier de la Syrie. Angela Merkel semble incapable de rétablir l’ordre. "Il manque à ce gouvernement des centres de pouvoir clairs, capables de temporiser de façon souveraine , estime le politologue Wolfgang Schroeder, de l’université de Kassel. En Allemagne, plus personne ne sait vraiment qui a le pouvoir au sein de la coalition, comme au sein des deux partis au pouvoir."

3. Quelle est la mesure phare déjà adoptée?

4. Quelle mesure phare doit encore être adoptée?

5. Quel est l’avenir de la coalition?

Le SPD doit se doter lui d’une nouvelle direction. Deux équipes bicéphales se font face, avec d’une part Olaf Scholz, ministre des Finances et soutien de la GroKo, et de l’autre Norbert Walter-Borjans, réputé GroKo-sceptique. L’élection de Walter-Borjans à la tête du parti signifierait la fin prématurée de la majorité.

6. Comment se porte l’économie allemande?

Le gouvernement allemand, les plus influents économistes et les institutions internationales ont revu les uns après les autres leurs prévisions de croissance pour le pays à la baisse. Le PIB ne devrait progresser cette année que de 0,5%; de 0,8 à 1,4% l’an prochain, selon les estimations. L’Allemagne devrait échapper de justesse à une récession. Mais le contexte mondial frappe de plein fouet le champion des exportations de produits industriels. Les mauvaises nouvelles se multiplient avec une légère remontée du chômage, et une diminution du nombre de créations d’emplois.

7. Va-t-on vers la fin de l’orthodoxie budgétaire?

Ce dogme est de plus en plus contesté. Hier, les "Sages" allemands, un conseil d’économistes chargés de conseiller le gouvernement, ont appelé à assouplir le verrou budgétaire du pays "en cas de ralentissement plus prononcé" de la conjoncture. Le dogme repose sur deux règles: l’interdiction, inscrite dans la Constitution, de contracter toute nouvelle dette fédérale de plus de 0,35% du PIB, et l’engagement d’un budget fédéral au moins à l’équilibre. Les partenaires européens de l’Allemagne et les institutions internationales l’appellent depuis des mois à réduire son excédent budgétaire. En Allemagne même, la question, qui divise surtout au sein du SPD, sera au centre du congrès des sociaux-démocrates dans un mois.