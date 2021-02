L’e-réputation des entreprises, un système opaque qui rapporte... ou coûte cher

Les plateformes d'avis en ligne comme Trustpilot peuvent booster le rayonnement des entreprises... au détriment de celles qui ne se plient pas au jeu.

En plein règne de l'hypertransparence, la concurrence est rude entre les plateformes d'avis en ligne. Elles s'appellent Kiyoh, Ekomi, Avis-Vérifiés, Feefo et surtout Trustpilot. Cette dernière, qui a été créée au Danemark en 2007, a pris de l'avance, puisqu'elle prépare une introduction en bourse cette année. Avec plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, générés grâce aux abonnements pris par une partie des entreprises, sa valorisation pourrait dépasser un milliard de dollars. Elle emploie déjà près de 900 personnes, avec des bureaux à Londres, Berlin ou New York. Plus d'un million d'avis ont été postés en Belgique. La société de crédits belge Partners Finances y a trouvé son compte: "Le fait d'avoir un profil plutôt fourni et bien noté permet non seulement de rassurer le prospect, mais aussi d'assurer le suivi client en cas de mécontentement." Comme ses rivales, Trustpilot prospère sur la méfiance des consommateurs. Elle fournit aux entreprises un label de transparence, en vérifiant et validant les avis.

Au Royaume-Uni, le client d'un cabinet de conseil a récemment été condamné à 25.000 livres d'amende pour avoir posté un contenu diffamatoire.

Mais le vent pourrait tourner. Au Royaume-Uni, le client d'un cabinet de conseil a récemment été condamné à 25.000 livres d'amende pour avoir posté un contenu diffamatoire. Cette affaire a mis en évidence le caractère ambivalent, voire déséquilibré, du modèle économique de ce genre de plateformes. "Il y a potentiellement un conflit d'intérêts", relève Danny Richman, spécialiste de la réputation en ligne à Londres. "D'un côté, Trustpilot gagne de l'argent grâce à ces sociétés qui paient pour ses services. Elle doit donc leur donner satisfaction, particulièrement aux plus grandes, qui sont plus souvent celles qui paient pour des fonctionnalités supplémentaires. Et d'un autre côté, elle doit s'assurer que le public puisse laisser un commentaire avec l'assurance qu'il ne sera pas supprimé, ou filtré, ou manipulé."

Trustpilot assure à L'Echo ne pas appliquer de régime préférentiel entre ses clients payants et ceux qui disposent d'un compte gratuit. "Toutes les entreprises sont traitées de façon équitable et le fait qu'une entreprise paie pour des services additionnels, ou utilise juste la plateforme gratuitement, ne fait aucune différence."

Diluer les commentaires mécontents

Pourtant, la volonté des entreprises d'utiliser Trustpilot pour booster leur réputation peut changer du tout au tout la note finale. "Les prestations payantes donnent aux entreprises la possibilité d'inviter des commentaires", assure Danny Richman. "Celles-ci n'invitent que les acheteurs dont elles savent à l'avance qu'ils laisseront un avis positif."

L'amoncellement d'avis est utile pour diluer ceux des clients mécontents. Ne pas le faire expose à des notes catastrophiques.

La compagnie aérienne British Airways se voit ainsi affubler une note de 1,9, avec 70% d'avis négatifs. Elle n’a jamais été active sur la plateforme, ce qui aurait pu lui permettre, grâce à la gestion d’invitations automatisées, d'atteindre une note située entre 4,5 et 5. Le préjudice est limité pour cette compagnie aérienne haut de gamme, déjà établie auprès d'une clientèle aisée. Il peut être beaucoup plus problématique pour les entreprises de taille modeste qui ne se plient pas au jeu.

Comme sur Google, c'est souvent contraintes et forcées que les entreprises doivent se résoudre à montrer patte blanche. Et à payer pour reprendre un semblant de contrôle.

Le boycott de ces plateformes est-il préférable au risque de distorsion de concurrence? Un tel boycott est impossible, puisque chaque consommateur a la possibilité de créer lui-même le profil d'une entreprise à laquelle il vient d'acheter un produit. Il le fait beaucoup plus souvent pour se plaindre que pour s'extasier, comme cela est visible sur la page de British Airways. Comme sur Google, c'est souvent contraintes et forcées que les entreprises doivent se résoudre à montrer patte blanche. Et à payer pour reprendre un semblant de contrôle.

Obscur calcul de score

À Trustpilot, une grande opacité règne sur l’attribution de la note unique de chaque entreprise, qui n'est pas calculée uniquement sur la moyenne des évaluations. Quatuor, un magasin de meubles bruxellois créé en 2004, se voit actuellement attribuer une note dégradante de 1,4 sur 5, ce qui lui vaut d'apparaître en dernier dans la liste des marchands belges répertoriés, et d'être marqué en rouge écarlate. Pourtant, 84% des avis sont positifs (70% "excellents" et 14% "bien"). Seuls 13% sont "bas" ou "mauvais", c'est-à-dire mieux que la moyenne générale (15%) des entreprises de la plateforme.

Bolia, un autre marchand de meubles, de plus grande envergure, se voit attribuer une note de 4 sur 5 sur le marché belge, alors qu'il compte 26% d'avis "moyen", "bas" ou "mauvais". Ses performances sont clairement inférieures à celles de Quatuor. Les moyens du groupe, et son comportement plus proactif (notamment un abonnement à des fonctionnalités supplémentaires, et 97% de taux de réponse aux avis négatifs) lui permettent de faire la différence.