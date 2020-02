L'économie italienne tremble à cause du coronavirus

Au total, cinq régions sont touchées en Italie. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie, et en Vénétie.

Une urgence sanitaire, un désastre économique en puissance. Dans une Italie sous le choc et, en grande partie, contrainte à se soumettre à la "quarantaine" imposée par les autorités, le bilan des personnes contaminées ne cesse de monter en flèche.

En l’espace de quelques jours, la péninsule italienne est devenue le principal foyer du Covid-19 en Europe et dans le monde, en dehors de l’Asie. Lundi matin, les derniers bulletins médicaux faisaient état de cinq morts, en général, des personnes âgées au système immunitaire déjà fragilisé par d’autres pathologies.

L’angoisse monte, en particulier dans le Nord riche du Pays, où l’épidémie à élu résidence. La Lombardie, la Vénétie, le Piémont et la Ligurie sont paralysés. Rien que dans la région lombarde, on compte, au moment où l’on écrit ces lignes, 167 personnes ayant contracté le virus. "Je dois admettre que je suis étonné par la rapidité de la propagation de l’épidémie dans le pays" a avoué, au cours d’une interview télévisée ce dimanche, le Premier ministre Giuseppe Conte. Au total, 219 personnes ont jusqu'ici été contaminées sur l'ensemble du territoire italien.

52.000 personnes Un décret-loi exceptionnellement sévère a mis à l’isolement 11 villes italiennes, 10 en Lombardie et 1 en Vénétie: environ 52.000 habitants sont interdits de sortir de leurs communes.

L’économie tremble

Les autorités ont, pourtant, adopté des mesures radicales pour enrayer la propagation du Covid-19. Dans les zones touchées, les écoles et les universités ont été fermées ainsi que les musées, les théâtres, les cinémas, et tous les lieux publics pouvant se transformer en foyers de contamination.

Des agents de police sont employés dans les communes contaminées, notamment en Lombardie, pour faire respecter la "quarantaine" exigée par le gouvernement. Dès samedi soir, l’exécutif a, en effet, adopté un décret-loi exceptionnellement sévère qui a mis à l’isolement 11 villes italiennes, 10 en Lombardie et 1 en Vénétie: environ 52.000 habitants sont interdits de sortir de leurs communes, "sauf dérogation particulière".

Et alors que la péninsule recherche les meilleurs remèdes sanitaires pour faire face à cette urgence, l’économie tremble. La Bourse de Milan perdait 4,2% lundi matin et le "spread", le différentiel entre les taux des emprunts d’État italiens et allemands à dix ans, a atteint les 145 points. Un désastre économique potentiel touchant le poumon industriel du pays: la Vénétie et la Lombardie représentent, en effet, à elles seules, environ 30% du PIB national et presque la moitié des exportations italiennes dans le monde.

Psychose collective

La peur que cette "peste moderne" provoque à l’étranger explique les mesures de repli adoptées en Europe (il suffit de voir la décision du gouvernement autrichien, dimanche soir, de suspendre momentanément le trafic ferroviaire en provenance d’Italie) et les innombrables désistements que connaissent aujourd’hui les principales villes du Nord italien. Les agences de réservation de logement de particuliers y ont fait état, cette fin de semaine, d’une importante vague d’annulations.

Un phénomène aggravé par les mesures de précaution prises par le gouvernement Conte et, localement, par les gouverneurs des régions touchées. Le Carnaval de Venise a été annulé ce dimanche, le Duomo et la Scala à Milan ont fermé leurs portes et des rendez-vous internationaux qui auraient dû avoir lieu dans la péninsule, tels que le salon milanais pour les professionnels de l’horticulture, MyPlant & Garden, ont été annulés en raison des désistements en cascade.

De même, les derniers défilés de la semaine de la mode de Milan, cette dernière fin de semaine, se sont déroulés à huis clos et ont été retransmis sur internet. Or, la psychose collective qui frappe la population italienne aggrave une situation déjà très délicate.

En Lombardie, les supermarchés ont été pris d’assaut par des clients anticipant des pénuries alimentaires, les masques faciaux sont introuvables dans les pharmacies et les stocks de produits désinfectants commencent à s’épuiser. "Nous avons été contraints d’adopter des mesures drastiques que jamais je n’aurais imaginé de devoir prendre dans ma région. Mais nous sommes désormais appelés à créer un cordon sanitaire pour empêcher la propagation du virus en Vénétie et dans les territoires proches", a déclaré dimanche soir le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia. Une situation inédite qui semble avoir exceptionnellement resserré les rangs du gouvernement et de l’opposition, tous unis face à l’épidémie.