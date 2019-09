L'équipe d'Ursula von der Leyen en ordre de bataille

Ursula von der Leyen s’est choisi huit vice-présidents pour coordonner le travail de sa future équipe, mais assure faire fi de la hiérarchie: seules comptent les missions. La présentation de son équipe en aura dérouté plus d’un au sein de la bulle européenne, alors que les intitulés des portefeuilles renvoient plus à des thèmes politiques – "une économie qui marche pour les gens", "une Europe prête pour l’ère numérique" – qu’aux grandes directions de l’administration. La palme de la compétence la plus originale revenant à la "protection de notre mode de vie", qui consiste à coordonner les politiques en matière d’éducation et d’emploi comme de sécurité. Ce portefeuille, qui échoit au Grec Margaritis Schinas, comporte en outre la compétence sur les migrations, ce qui a déclenché mardi un début de polémique sur les relents identitaires que d’aucuns prêtent à cette intention.