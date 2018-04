L'état de santé de Sergueï Skripal "s'améliore rapidement"

L'ex-agent russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque à un agent innervant le 4 mars dernier, est sorti de l'état critique dans lequel il se trouvait depuis lors, selon l'hôpital de Salisbury. Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été retrouvés inconscients sur un banc de cette ville du sud de l'Angleterre. La fille de Sergueï Skripal, Ioulia, est sortie quant à elle depuis un certain temps de son état critique et peut s'exprimer.