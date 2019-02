L'exécutif français accablé dans l'affaire Benalla

L’affaire Benalla s’est tellement épaissie de mois en mois qu’il a fallu pas moins d’une heure et trente minutes aux sénateurs de la commission d’enquête pour donner hier une synthèse de leur rapport d’enquête devant la presse. L’aboutissement d’un travail de six mois dont les conclusions sont accablantes pour le palais de l’Élysée, certains ministères et organisations administratives. Au point que le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, a laissé entendre que la présidence de la République ne se laisserait pas faire et répondrait aux "contre-vérités" contenues dans les conclusions de la commission du Sénat.