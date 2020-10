L'expédition dans l'Arctique du Polarstern doit permettre de comprendre le fonctionnement du climat

Parti le 20 septembre 2019 de Tromso en Norvège, le Polarstern s’est laissé prendre dans les glaces pour ensuite dériver au centre d’une banquise de d’abord 2,5 km sur 3,5 km autour du Pôle Nord. Pendant plus d’un an, 300 chercheurs de quelque 20 pays se sont relayés à bord du brise-glace et des six navires et brise-glace logistiques qui l’accompagnaient. Véritable station de mesure flottant par jusqu’à moins 42,3 degrés et dans le noir complet pendant l’hiver, la glace à la dérive est devenue une sorte de petite ville dédiée à la recherche, avec ses câbles électriques et ses pistes pour motoneiges. Jusqu’au "crac" assourdissant de fin juillet, qui a marqué la fin de l’expérience, lorsque la banquise s’est brisée en mille morceaux. "Nous avons vu comment la mer de glace de l’Arctique meurt à petit feu, explique le physicien et climatologue Markus Rex, le chef de l’expédition. En hiver, nous avons eu quelques degrés de plus que ce qui était normal dans le passé. Et en été, la glace était poreuse, fine et cassante avec des surfaces d’eau liquide à perte de vue, jusqu’à la ligne d’horizon. Si ça continue à ce rythme, on n’aura bientôt plus de glace en été dans la région."