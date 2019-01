L'extrême droite appelle à un "nouveau printemps européen"

L’initiative de Matteo Salvini ambitionne de rassembler plusieurs partis européens d’extrême droite et d’autres qui se qualifient de "souverainistes" autour d’une nouvelle alliance en vue des élections de mai 2019 . On parle de la Ligue italienne , du Rassemblement national (ex-FN) de Marine Le Pen, du FPO autrichien , fondé par l’ancien général SS Anton Reinthaller.

Travail, famille, sécurité

"La Pologne et l’Italie seront, absolument, les protagonistes de ce nouveau printemps européen, de cette renaissance des vraies valeurs européennes avec moins de finances, moins de bureaucratie et plus de travail, plus de famille et surtout plus de sécurité", a dit Matteo Salvini, dénonçant l’Europe "conduite par des bureaucrates". Il a invité à la création d’un axe "italo-polonais".