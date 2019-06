L'extrême droite effraye l'Allemagne

Walter Lübcke, préfet de Kassel, 65 ans, un membre de la CDU connu pour avoir soutenu les positions d’Angela Merkel au sujet des réfugiés, a été assassiné début juin d’une balle tirée à bout portant sur sa terrasse . Selon les premiers éléments de l’enquête, l’assassin, dont l’ADN a été retrouvé sur les lieux du crime, serait un sympathisant de l’extrême droite. Arrêté le week-end dernier, Stephan E., 45 ans, a derrière lui un lourd passé criminel, toujours en rapport avec l’extrême droite, et plusieurs condamnations pour des faits violents, notamment la tentative d’incendie d’un foyer de réfugiés et l’agression d’un défilé syndical du 1er mai.

Au moins 169 personnes, pour la plupart des réfugiés, sont mortes depuis 1990 dans des attaques imputées à l’extrême droite. Mais si les soupçons se confirmaient, l’assassinat de Walter Lübcke serait le premier meurtre d’un élu par un sympathisant de l’extrême droite depuis 1945. Le meurtre de Lübcke, dont s’est saisi le procureur de Karlsruhe compétent pour les affaires de terrorisme, inquiète d’autant plus en Allemagne que ce jeudi, la police reconnaissait qu’au moins deux autres élus de l’ouest du pays – la maire de Cologne Henriette Reker, victime d’une agression au couteau par un sympathisant de l’extrême droite en 2015, et le maire d’Altena, Andreas Hollstein, agressé lui en 2017 – ont reçu au cours des derniers jours de nouvelles menaces de mort.

Négligence

Plus de 12.700 extrémistes de droite jugés dangereux sont recensés par les autorités. "De notre point de vue, le danger émanant des milieux d’extrême droite est toujours sous-estimé, déplore Timo Reinfrank. Prenez le cas de la NSU (cellule terroriste responsable de l’assassinat de 9 petits commerçants turcs et grec à travers tout le pays au début des années 2000, NDLR). L’enquête s’est concentrée uniquement sur les trois acteurs connus de cette cellule terroriste, et a totalement négligé leur entourage. Or il semble que le meurtrier présumé de Walter Lübcke ait fait partie de près ou de loin de cet entourage."