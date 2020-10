L'extrême droite grecque condamnée en justice

Une foule compacte de plus de 15.000 personnes s’était en effet réunie sur l’avenue Alexandras, bravant la chaleur (31 degrés quand-même) et le Covid-19, à l’appel de la mère de Pavlos Fyssas, le rappeur assassiné par le parti nazi en 2013, et devenue depuis le symbole de la lutte contre Aube Dorée. Ce n’est d’ailleurs qu’après ce meurtre que la justice grecque a décidé d’inculper l’ensemble du leadership du parti.