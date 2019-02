L'icône roumaine de la lutte anticorruption bataille pour diriger le parquet européen

Le trio a été auditionné ce mardi durant trois heures par les députés européens de la Commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures (LIBE). La candidate roumaine est apparue, une fois de plus, comme la favorite du Parlement européen.

Kövasi vs Bohnert

"Je n'ai rien à cacher" (Kövasi)

Les députés socialistes roumains Catalin-Sorin Ivan (S&D) et Maria Grapini (S&D) lui ont posé des questions pour la déstabiliser, l'interrogeant sans ménagement sur sa destitution de la direction de la DNA et mettant en doute son indépendance.

"Je n'ai jamais crains personne" (Bohnert)

"Le premier défi de cette institution sera d'être crédible" , a lancé lors de son audition Jean-François Bohnert , alternant avec aisance le français, l'anglais et l'allemand. Ce brillant magistrat, un ancien d'Eurojust, a plaidé pour la coopération entre les institutions chargées de lutte contre la fraude et une large acceptation des compétences du procureur.

Les candidats français et allemand n'ont pas hésité à prendre la défense de leur rivale roumaine . "La force du ministère public européen sera de respecter l'indépendance et de la rendre contagieuse vers d'autres pays ", a ajouté Jean-François Bohnert, répondant à une question sur les pressions exercées par la Roumanie.

L'enjeu de cette nomination est crucial. Le procureur européen sera chargé de lutte contre la fraude dans le secteur des finances européennes, en collaboration avec l'Office européen de lutte antifraude (Olaf), Eurojust et Europol. Il aura le pouvoir de mener des enquêtes et de poursuivre les crimes portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (de plus de 10.000 euros) et là la TVA (de plus de 10 millions d'euros).