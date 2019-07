L'idée de taxer les Gafa refait surface

Alors que la France a fait le pas en solo, faute de directive européenne en la matière, et que l’Espagne avance elle aussi vers sa taxe des géants du numérique, la députée liégeoise Vanessa Matz (cdH) redépose un texte en ce sens à la Chambre.

Objectif? Une imposition de 3% à l’endroit des géants du numérique (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais aussi Spotify, Booking, Netflix et autres acteurs à la puissance significative), accusés d’évasion fiscale, sur les revenus qu’ils tirent de trois grands types de services, à savoir le placement en ligne d’annonces publicitaires, la vente de données utilisateurs collectées et, enfin, les platesformes numériques qui facilitent les interactions entre les utilisateurs. Mais à la condition que la valeur principale soit créée par la participation des utilisateurs aux dits services.