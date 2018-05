L'incertitude demeure en Italie face à l'absence d'accord sur le futur gouvernement

Vers une sortie de crise politique en Italie? Rien n'est moins sûr. Le but de la rencontre de ce mardi entre le président italien Sergio Mattarella et Carlo Cottarelli, chargé de former un gouvernement, était de trouver une issue à l'impasse politique italienne. A la suite de l'entretien, aucun accord n'a été trouvé concernant la liste des ministres. Carlo Cottarelli envisagerait même de renoncer à son mandat, selon Reuters. Ce qui pourrait avoir comme conséquence la tenue d'élections anticipées dès juillet.