L'indépendance de l'UE en matière militaire se précise

Il y a un an, France et Allemagne poussaient pour la création d'un programme européen de développement industriel dans le domaine de la Défense. Aujourd'hui, le Parlement européen a approuvé la création du premier programme. Doté de 500 millions d'euros pour la période 2019-2020, il contribuera à financer "des projets de développements de nouveaux produits et technologies de défenses".

Drone militaire européen

Le fonds pourra soutenir des projets public-privé pour des systèmes pilotés à distance, les communications par satellite, l'accès autonome à l'espace et l'observation permanente de la terre, la viabilité énergétique, la cybersécurité et la sûreté maritime, les capacités militaires de pointe dans les domaines aérien, terrestre et maritime, etc.