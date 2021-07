L'interdiction d'entrer sur le territoire américain irrite les Européens

En juin dernier, après plus d'un an de restrictions, l'UE autorisait à nouveau aux voyageurs américains l'entrée sur son territoire, à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou qu'ils présentent un test covid négatif . Les Européens étaient en droit d'attendre une mesure réciproque de la part des États-Unis. Mais Washington maintient ses frontières fermées depuis mars 2020, même aux Européens vaccinés.

Cette situation irrite de plus en plus les capitales européennes et les milieux d'affaires, d'autant que la campagne de vaccination s'est accélérée en Europe. "C'est une grande déception. On aimerait que cela avance plus vite", confie un diplomate européen.