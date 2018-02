L'ombre des crimes de la guérilla albanaise plane sur le Kosovo

C’est un Kosovo toujours divisé qui souffle les dix bougies de son indépendance, proclamée unilatéralement le 17 février 2008. Une nouvelle cour spéciale doit bientôt émettre ses premières inculpations. Vingt ans après la guerre, la justice est-elle encore possible?

Son père, Xhemajl, porte-parole de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), était l’un des principaux conseillers d’Ibrahim Rugova, le dirigeant historique de la résistance pacifique des Albanais du Kosovo. Il a été abattu un an et demi après la fin de la guerre, le 23 novembre 2000, en sortant de son appartement. "Les tireurs s’étaient cachés dans les escaliers, une voiture les attendait en bas de l’immeuble , se souvient la jeune femme. Nous avons bien reçu la visite des enquêteurs de la Mission des Nations unies (Minuk) puis de ceux de la mission européenne Eulex, mais aucun procès n’a jamais eu lieu. Officiellement, mon père a été abattu par des inconnus, pour des motifs inconnus."

Quelques mois plus tôt, le 23 juillet 2000, l’avocat Shaban Manaj, membre fondateur de la LDK, disparaissait dans la ville d’Istog, à l’ouest du Kosovo. "Deux hommes sont venus chez nous pour solliciter son conseil. Mon père est parti avec eux et son cadavre calciné a été retrouvé le 5 août par des soldats espagnols de la Kfor" , raconte son fils, Shkëmb, âgé alors 17 ans.

Une justice sous contrôle

Avant son assassinat, Shaban Manaj avait reçu de nombreuses menaces. Huit personnes ont rapidement été arrêtées et un procès s’est tenu en 2001 et 2002, mais tous les inculpés furent acquittés "faute de preuves". "Les vrais commanditaires n’ont jamais été retrouvés car la justice du Kosovo est sous contrôle , regrette Shkëmb Manaj. La cour spéciale représente mon dernier espoir."

Cette nouvelle Chambre spécialisée, de son nom officiel, a été créée sur la base du retentissant rapport présenté fin 2010 par Dick Marty devant l’assemblée du Conseil de l’Europe. Le député suisse y dénonçait les agissements criminels de certains membres de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK). "La nouvelle cour spéciale? Nous n’en attendons rien. Nous avons déjà tout dit et tout expliqué" , tranche Negovan Marić, le président du Comité des parents de Serbes kidnappés et disparus à Orahovac. Il a lui-même a perdu son frère, enlevé en 1999 en plein centre de cette ville du sud-ouest du Kosovo.

Negovan Marić est un homme profondément meurtri, mais qui parle sans haine. "1.650 personnes sont toujours portées disparues au Kosovo, dont 500 Serbes. Je crois que c’est encore plus dur pour les proches si les kidnappeurs étaient albanais, comme eux."

L’ouverture prochaine de la cour spéciale risque de remettre en cause le récit historique sur lequel s’est construit le plus jeune État du continent européen. Les "héros de l’indépendance", les anciens commandants de l’UÇK, pourraient être reconnus coupables, faisant voler en éclats le mythe de la "guerre juste et propre" mis en avant depuis la fin des hostilités.