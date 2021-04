L'outrage d'Erdogan à von der Leyen secoue Bruxelles

Ce mardi devait marquer une nouvelle étape dans les relations turco-européennes. Tendues depuis plusieurs années par des sujets aussi sensibles que l'immigration ou les conflits en Libye et en Syrie, Bruxelles et Ankara devaient profiter d'une rencontre entre Recep Tayyip Erdogan d'une part et Ursula von der Leyen et Charles Michel de l'autre pour acter ce redémarrage.