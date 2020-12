"L'union ne tombe pas du ciel, elle se travaille", affirme Charles Michel

Un an après son entrée en fonction, c'est l'heure d'un premier bilan pour le président du Conseil européen, Charles Michel. Une année marquée par une crise sanitaire inattendue, le Brexit, des tensions budgétaires et des défis géopolitiques pour une Europe en quête d'union.

"L’unité ne tombe pas du ciel, elle se travaille." Cette formule de Charles Michel résume sa première année à la présidence du Conseil européen. Entré en fonction le 1er décembre 2019, l'ancien Premier ministre belge se doutait peu de la tournure que prendraient ses premiers mois à la tête de l'institution réunissant les chefs d'État et de gouvernement européens . Il y avait les défis attendus, la sortie du Royaume-Uni, l'adoption du budget pluriannuel et les changements climatiques. Puis l'imprévu, la pandémie de coronavirus, qui allait mettre l'Union à genou .

Le Conseil européen de février signe un premier revers. Pressé d'en découdre avec le budget pluriannuel encore en souffrance, Charles Michel veut forcer un accord des Vingt-Sept. C'est l'échec. Les États frugaux, Pays-Bas en tête, jugent le montant trop élevé. En face, les pays de l'Est et du Sud veulent plus. "J’avais convoqué cette réunion extraordinaire pour tenter de boucler le budget 2021-2027, car je pensais que les défis à venir nous obligeaient à clôturer ce dossier déjà retardé", dit Charles Michel, "j’ai compris ensuite que nous aurions besoin de plus de temps pour faire l’unité entre nous".