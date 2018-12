"L'université de Soros" chassée de Budapest

Fondée par l’homme d’affaires George Soros, l’université d’Europe centrale (CEU) implantée à Budapest depuis 1993 est dans le viseur du gouvernement hongrois. Sauf improbable retournement de situation, elle déménagera à Vienne à la rentrée prochaine.

Sur la place du Parlement hongrois, à Budapest, un cercueil symbolise la fin de la liberté académique. Depuis samedi dernier, une poignée d’étudiants et de professeurs de CEU (l’Université d’Europe centrale en anglais), ont investi l’esplanade pour y tenir une université populaire. "Les Lumières, histoire, historiographie et héritage" ou "Contrer l’extrémisme en ligne": les débats fusent et le café bouillant ferait presque oublier le froid mordant. Mais l’ambiance n’y est plus.

"On a tout essayé. Même du côté américain, la tentative de médiation avec le gouvernement hongrois a pris fin." Zsolt Enyedi Chargé des affaires hongroises à CEU

Cet après-midi, ils sont quelques dizaines à se mobiliser contre le départ de leur alma mater anglophone fondée en 1991, enracinée dans la capitale magyare depuis 1993, et délivrant un double diplôme hongrois et américain. "On a perdu tout espoir", avoue Zsolt Enyedi, chargé des affaires hongroises à CEU et professeur de sciences politiques. "J’ai espéré jusqu’au bout qu’on trouverait une solution. On a tout essayé. Même du côté américain, la tentative de médiation avec le gouvernement hongrois a pris fin."

Depuis avril 2017, les 3.500 étudiants, ainsi que le corps professoral et administratif de CEU, installés dans le centre-ville de Budapest, sont plongés dans l’incertitude quant à leur avenir. Depuis l’adoption par le Parlement d’une loi réformant le fonctionnement des universités étrangères hébergées en Hongrie, la nouvelle réglementation implique que les établissements d’enseignement supérieur non hongrois doivent disposer d’un campus dans leurs pays d’origine.

Vue en plein écran ©REUTERS

Or, l’Université d’Europe centrale, une université de droit américain et hongrois, n’a jamais reçu d’élèves en dehors de Budapest. Pour se mettre en conformité jusqu’au bout, la CEU a pourtant signé un accord avec le Brad College aux Etats-Unis. L’État de New York a confirmé l’accréditation de CEU sur place. Sauf que les autorités hongroises n’ont pas daigné signer l’accord. Elles ont jusqu’à ce 1er décembre pour le faire. "C’est très improbable qu’il soit signé. Il n’y a eu ni discussion constructive ni rencontre au niveau ministériel. Combien de temps devra-t-on encore attendre?", déplore Zsolt Enyedi.

N’y tenant plus, fin octobre, CEU, a annoncé avoir engagé les démarches pour transférer en cas de besoin une partie de ses locaux, ses étudiants et ses diplômes à Vienne. George Soros, américain d’origine hongroise et ancien spéculateur devenu philanthrope, s’est même rendu à Vienne pour en discuter avec le chancelier Sebastian Kurz. De quoi signaler un départ à la rentrée prochaine.

Chassée par le pouvoir

"C’est évident que le pouvoir a cherché à nous cibler nous spécifiquement avec cette loi. Mais on pensait que la condamnation internationale le ferait réfléchir. Pourquoi se débarrasser d’une institution prestigieuse juste à cause d’une animosité avec son fondateur? Je crois que le Premier ministre a tout simplement envie de montrer que c’est lui le chef" analyse Zsolt Enyedi. Car le fondateur et principal sponsor de l’université n’est autre que George Soros.

"Pourquoi se débarrasser d’une institution prestigieuse juste à cause d’une animosité avec son fondateur?"

Son visage est volontiers placardé sur des affiches et sa personnalité évoquée négativement dans les discours du parti au pouvoir. Qu’importe que le Premier ministre ait bénéficié d’une de ses bourses pour étudier à Oxford dans sa jeunesse. En réalité, l’attaque dont fait l’objet CEU s’inscrit dans la politique de Viktor Orban depuis son retour à la tête de l’exécutif en 2010.

L’année suivante déjà, il réduisait drastiquement les cursus subventionnés par l’État dans les grandes universités magyares, forçant les étudiants à recourir à des prêts ou, pour les boursiers, à rester dans le pays après leurs études. Récemment, le gouvernement a retiré aux études de genre leurs accréditations. Il est aussi question de privatiser Corvinus, la grande université économique de Budapest.

"C’est un symbole très fort de fermer une université." Adrien Etudiant

Adrien, 32 ans, originaire de Belgique, étudie le genre à CEU. Ce boursier, spécialiste de l’Europe centrale, se réjouit de bénéficier "de professeurs et d’infrastructures d’un bon niveau". Pour lui, "c’est un symbole très fort de fermer une université. Le gouvernement hongrois ment à la face de tout le monde et n’écoute rien ni personne. La passivité des leaders de l’UE est déconcertante".