La BEI compensera-t-elle un budget européen trop serré?

La banque n’a plus eu d’augmentation de capital depuis 7 ans, mais les Vingt-Sept ont consenti l’an dernier à y augmenter leur capital exigible pour compenser le départ du Royaume-Uni, qui y détenait une part de 16%. Sans cette décision, "on aurait dû réduire le plafond de nos prêts de 100 milliards d’euros, ça aurait été un désastre" , a encore indiqué Hoyer. La Roumanie et la Pologne ont déjà souhaité augmenter leur participation en cash, d’autres envisagent des "ajustements" dans leur participation .

Le gaz est trop risqué

L’incertitude liée au Brexit n’aura pas empêché le groupe BEI, soit la banque et le fonds européen d’investissement (spécialisé dans le soutien aux jeunes pousses), d’augmenter ses financements de 13% l’an dernier, les portant à plus de 72,2 milliards d’euros. En Belgique, la BEI aura investi l’an dernier 1,85 milliard d’euros, soit 0,39% du produit intérieur brut du pays.

La BEI qui se présente désormais comme "la banque du climat" indique que 31% du volume total de financements accordés étaient destinés à des projets consacrés au climat. La banque de l’Union s’est donnée comme objectif d’atteindre 50% pour 2025. Alors que les financements de la BEI permettent, par effet de levier, d’attirer du capital privé dans des projets, elle ambitionne de mobiliser d’ici 2030 "plus de 1.000 milliards d’euros de financements verts". Et ses autres investissements ne devront pas grever l’effort: la Banque a décidé l’arrêt de tout investissement dans les énergies fossiles à partir de 2021. Interrogé sur le bannissement du gaz, Hoyer a expliqué pourquoi il n’est plus avisé d’y investir: "Nous avons des partenaires qui attendent de nous d’investir dans des projets qui pourraient faire sens pour les quelques années à venir parce qu’ils apportent des énergies plus propres que le charbon par exemple. Mais nous avons la sensation très claire que dans dix à quinze ans, nous devrons les déclarer irrécouvrables."