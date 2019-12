La Banque d'Angleterre hackée

Certains investisseurs ont pu avoir accès 5 à 8 secondes plus tôt que d'autres aux commentaires audio des conférences de presse du gouverneur de la BoE, Mark Carney.

La Banque d'Angleterre confirme ainsi les révélations d'une enquête du Financial Times selon lesquelles un système audio de sécurité installé il y a quelques années avait été détourné et partagé.

Une enquête en cours

D'après le Financial Times, les investisseurs qui ont eu accès à la diffusion audio des conférences de presse avaient 5 à 8 secondes d'avance sur les autres . Néanmoins, cette utilisation illégitime d'un fichier audio peut être comparée à un délit d'initié.

L'autorité britannique de contrôle financier (Financial Conduct Authority) va enquêter pour savoir si des règles ont été enfreintes et si des opérations financières ont été opérées sur base de ces informations obtenues en avance.

Une tuile à l'heure du trading haute fréquence

Un accès, même de quelques secondes d'avance sur l'audio officiel de la conférence de presse où le gouverneur donne des indications sur la direction des taux d'intérêt, de l'inflation du Royaume-Uni, a une influence directe sur le cours de la livre et d'autres actifs , particulièrement maintenant à l'heure du trading à haute fréquence.

Les clients payaient entre 2.500 et 5.000 livres (entre 2.900 et 5.800 euros) pour ce service audio.

Selon le FT, le fournisseur piratait le flux audio de la BoE depuis au moins le début de cette année. Des documents montrent que le service avait été vendu à des sociétés de trading à haute fréquence. Ces clients payaient entre 2.500 et 5.000 livres (entre 2.900 et 5.800 euros) pour ce service également proposé pour les conférences de la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine et la Banque de Chine.