La Banque européenne d'investissement lâche le gaz

La Banque européenne d’investissement cessera de financer les projets d’énergies fossiles après 2021, et cette décision concerne également les projets gaziers, a-t-elle annoncé jeudi soir. "Aujourd’hui, la BEI a décidé de faire un bond en avant dans son ambition" climatique, a indiqué son président Werner Hoyer dans un communiqué. L’annonce de cette intention cet été avait suscité un vif débat au sein des institutions européennes et des États membres, alors que certains États membres comptent sur le gaz pour assurer leur avenir énergétique. Le projet initial de la BEI a entre-temps été amendé pour reculer d’un an la date de fin des investissements fossiles.