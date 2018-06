La Belgique, cancre de la lutte contre les particules fines

En Belgique, 63% de l’objectif doit être comblé par des mesures additionnelles, note la Commission. Et ce n’est pas comme si elle était face à un objectif démesurément plus ambitieux que celui des autres pays de l’Union. Seules la Lituanie, la Finlande et la Suède ont un objectif moins ambitieux pour 2030, alors que l’UE dans son ensemble vise 49% d’émissions en moins.