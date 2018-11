La Belgique devra mieux protéger les lanceurs d'alerte

Le Parlement européen a voté mardi un projet de directive pour protéger les lanceurs d’alerte. Plusieurs États européens, dont la Belgique, offrent une protection incomplète.

Le fonctionnaire français Antoine Deltour fut condamné à une peine de prison d’un an, puis relaxé, pour avoir dénoncé le scandale du LuxLeaks. Son crime? Avoir révélé les accords fiscaux avantageux et illégaux conclus par le fisc luxembourgeois. Une telle menace ne devrait plus peser sur les lanceurs d’alerte.

La commission Affaires juridiques du Parlement européen a voté mardi à la quasi-unanimité (22 voix pour, 0 contre et 1 abstention) un projet de directive visant à protéger les auteurs de signalement des infractions à la législation de l’UE, avec des garanties contre les représailles. Cette protection couvre les cas de dénonciation en matière d’évasion fiscale, de corruption, de protection environnementale et de santé et de sécurité publiques.

"Protéger les lanceurs d’alerte a toujours été une priorité pour nous. Nombre de nos combats ont pris leurs sources dans des révélations faites par ces courageuses vigiles de la démocratie, en particulier dans le domaine de l’évasion fiscale", se félicite l’eurodéputée française Eva Joly (Verts), un des fers de lance de cette législation.

Actuellement, les législations nationales de protection sont disparates. Seuls dix États sur 28 offrent une protection juridique complète (France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni). Le concept de "lanceur d’alerte", créé au début des années 2000 en France, varie dans l’UE. En droit français, il s’agit de celui qui veut dénoncer un danger. En droit anglo-saxon, le "whistleblower", une expression ancienne, désigne celui qui sonne l’alarme pour mettre fin à une action illégale.

Le Belgique devra s’aligner

Aux yeux du Conseil de l’Europe, la Belgique ne dispose pas d’un arsenal juridique suffisant pour protéger les lanceurs d’alerte. Seuls les travailleurs du secteur public fédéral et flamand sont protégés. Rien de pertinent en Wallonie et à Bruxelles. Quant aux travailleurs du secteur privé, ils n’ont aucune protection. Si cette directive est adoptée par les États de l’UE, ce qui fait peu de doute, notre pays devra s’aligner.

Les États européens devront garantir que les secteurs publics et privé mettent en place des canaux de signalement internes et externes adéquats et que le lanceur d’alerte pourra choisir le canal le plus approprié. Les représailles seront interdites. Les États sont également invités à fournir des informations et des conseils gratuits, ainsi qu’un soutien juridique, financier et psychologique aux lanceurs d’alerte.