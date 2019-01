La Belgique et le Luxembourg dans l'espace

La Belgique signera ce mercredi une alliance avec le Grand-Duché du Luxembourg, pionnier mondial de l’exploration minière spatiale. Le Luxembourg a instauré en 2017 un cadre légal en la matière, devenant ainsi le deuxième pays au monde à se doter de ce genre d’outil après les Etats-Unis et le "Space Act" de Barack Obama. Le Grand-Duché a multiplié les partenariats avec plusieurs pays mais également avec l’ESA et attiré sur son sol plusieurs entreprises spatiales. L’une d’entre elles, Planetary Resources, à court de financements, a toutefois été reprise.

Pays comptant de nombreuses entreprises actives dans le secteur spatial, la Belgique va se lancer dans l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, dans la foulée du Luxembourg, un pays pionnier en la matière. Le gouvernement fédéral doit en effet signer, ce mercredi, avec le Grand-Duché, une déclaration commune formalisant l’intention des deux États de travailler ensemble, avec leurs partenaires européens, à l’élaboration d’un cadre international de l’exploration minière spatiale. Une annonce faite par le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders (MR), lors de la 11e conférence annuelle sur la politique spatiale européenne à Bruxelles.

Le Luxembourg a fait de l’exploitation des minerais célestes une stratégie de diversification économique. À l’été 2017, le Grand-Duché, membre de l’Agence spatiale européenne (ESA) depuis 2005, a instauré un cadre légal en la matière, devenant ainsi le deuxième pays au monde à se doter de ce genre d’outil après les Etats-Unis et le Space Act de Barack Obama (2015).

La loi luxembourgeoise permet aux sociétés établies sur le sol du pays de pouvoir extraire et s’approprier des ressources spatiales telles que des métaux, des hydrocarbures ou de l’eau. Les compagnies peuvent soit les ramener sur Terre, soit les utiliser pour construire des bases d’où pourrait partir une exploration spatiale plus lointaine.

Le Luxembourg est déjà un acteur reconnu dans le secteur spatial, avec SES, un des plus importants opérateurs mondiaux de satellites.

Une puissance spatiale

Notre petit voisin est même devenu une puissance spatiale militaire depuis le lancement il y a tout juste un an du satellite GovSat-1, fruit d’un partenariat entre le gouvernement luxembourgeois et SES. L’engin, construit par Orbital ATK (repris depuis par Northrop Grumman), fournit des capacités de transmission militaires que le Luxembourg apporte à l’Otan.

Signe de la crédibilité de l’initiative luxembourgeoise, le pays a multiplié les partenariats ces derniers mois – avec plusieurs pays mais également avec l’ESA – et attiré sur son sol plusieurs entreprises spatiales: les américaines Deep Space Industries et Planetary Resources, la japonaise ispace et la société germano-luxembourgeoise Blue Horizon.

73milliards € Le consultant PwC estime le marché des ressources de l’espace entre 73 et 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2045.

Mais tout cela est-il réaliste? L’exploitation des ressources extraterrestres reste aujourd’hui hors de prix et techniquement incertaine. Mais elle pourrait devenir plus accessible d’ici une décennie ou deux grâce à de nouveaux acteurs non étatiques comme SpaceX, Blue Origin ou Bigelow Aerospace, qui sont en train de démocratiser l’accès à l’espace.

Des centaines de milliers, voire plusieurs millions de corps célestes gravitent entre Mars et Jupiter, certains pouvant croiser l’orbite de la Terre. Ils peuvent receler des métaux rares précieux pour l’industrie technologique, voire – pour ceux riches en eau – servir de stations-relais pour ravitailler en carburant des engins d’exploration.

Le consultant PwC estime ce marché entre 73 et 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2045, et de 845.000 à 1,8 million d’emplois à temps plein, pour autant que les investissements suivent massivement.

Un cadre légal

Mais c’est loin d’être gagné: Planetary Resources, fondée par Chris Lewicki et soutenue initialement par Larry Page (cofondateur de Google) et le réalisateur James Cameron, a été reprise par ConsenSys, un spécialiste de la blockchain. L’État luxembourgeois était actionnaire minoritaire de la start-up, à hauteur de 10%. Planetary Resources serait en train de réorienter son activité vers le marché des minisatellites.