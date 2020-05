La Belgique monte au front pour défendre les "écosystèmes" industriels européens

La Belgique s’unit pour défendre une stratégie industrielle qui soit moins axée sur les seuls gros poissons que sur les bancs de petites entreprises et l’"écosystème" dans lequel elles évoluent.

On aurait pu croire la Belgique ankylosée par ses divisions, incapable de toute démarche proactive sur le front européen: elle prouve le contraire. Régions et Fédéral forgent un document commun pour défendre une vision belge pour la stratégie industrielle de l'Union. Jusqu'ici, aucun autre État membre ne s'est lancé dans une telle démarche depuis que la nouvelle Commission a esquissé sa propre stratégie industrielle, en mars.

Les Régions convergent donc et finalisent avec le Fédéral un "position paper" – vision politique à l'intention des autres États membres et parties prenantes européennes –, que le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR) espère présenter lors d’une réunion par visioconférence avec ses pairs européens vendredi.

Le document, en tractation depuis l'été dernier, suit une trame défendue depuis une dizaine d'années par la Belgique: une approche collaborative qui prenne appui sur les écosystèmes régionaux, à l'image des pôles de compétitivité wallons. "Jusqu'ici on avait l'impression de prêcher dans le vide, mais on voit avec la nouvelle Commission qu'on a une oreille" , se félicite une source proche du dossier. En mars, la Commission avait proposé une nouvelle stratégie pour une industrie axée autour de cette notion "d’écosystèmes", rassemblant instituts de recherche, PME, grandes entreprises.

La troisième voie

La Belgique évite de se prononcer sur le débat qui oppose d'une part des pays nordiques qui défendent une politique européenne de concurrence très stricte et d'autre part des grands États membres qui défendent un référentiel axé autour des "champions" quitte à vider de leur substance les règles de concurrence. "Il y a des grands arbres dans une forêt, l’ambition est qu’il y en ait plus. Mais la forêt industrielle c’est aussi tout un foisonnement de petites et moyennes entreprises: c’est l’équilibre entre ces deux éléments qui nous paraît important", explique Willy Borsus.