La Belgique perd son plus haut gradé à la Commission

Redistribution des postes clés à la Commission... Alors que Jean-Claude Juncker place son chef de cabinet à la tête de l'administration européenne, Jos Delbeke, le plus haut fonctionnaire belge de la Commission, quitte son poste.

La Belgique va perdre "son" fonctionnaire le plus gradé au sein de l'administration de la Commission européenne. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a annoncé une importante vague de nominations ce mercredi. Parmi les changements, le Belge Jos Delbeke a appris qu'il devrait quitter son poste de Directeur général en charge du climat.

Des règles implicites à la Commission veulent qu’un haut fonctionnaire ne reste pas plus de cinq ans à ce type de poste, indique une source européenne qui ne souhaite pas être nommée. Or Jos Delbeke y a passé huit ans. Aucun Belge ne bénéficiant d’une promotion du même rang, la Belgique perd son représentant le plus haut gradé au sein de l’administration de la Commission.