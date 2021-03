La Belgique veut une date de fin pour les nouvelles voitures essence/diesel dans l'UE

Un groupe de neuf pays parmi lesquels la Belgique a signé un "appel" à la Commission européenne , lui demandant de fixer pour toute l'UE des délais précis pour progressivement interdire la vente de nouvelles voitures à moteur diesel ou essence. La Belgique veut être leader dans le changement vers un transport routier plus durable et est ici à l'initiative , avec le Danemark et les Pays-Bas, ont communiqué ce mercredi la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten et le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet .

Multiplier les infrastructures pour l'électrique

Les voitures hybrides et électriques gagnent de plus en plus de terrain sur le marché européen des ventes de véhicules neufs. Mais il manque encore une date contraignante à laquelle il serait interdit de vendre un véhicule personnel neuf reposant uniquement sur un moteur à diesel ou essence. Il faut fixer une telle date au niveau européen, imposer sans attendre des normes plus strictes aux constructeurs, en matière d'émissions de CO₂ et accélérer la multiplication des bornes de recharge nécessaires aux voitures électriques, estiment les signataires.