La Bougie du Sapeur, seul journal qui parait tous les 29 février

En 40 ans d'existence, La Bougie du Sapeur s'apprête à sortir son onzième numéro. Curiosité journalistique, le quotidien sort tous les 29 février ses vingt pages qui fourmillent de calembours, de jeux de mots, de vraies et de fausses interviews, de billets grivois et de commentaires plus ou moins sérieux sur l'actualité des quatre dernières années.