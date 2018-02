La CDU d'Angela Merkel approuve l'accord de coalition avec le SPD

Seuls 27 votes se sont opposés à l'accord négocié au début du mois de février. "Le contrat de coalition est approuvé avec 27 votes contre sur les 975 délégués présents" et tous les autres en faveur de l'alliance, a annoncé Armin Laschet, l'un des dirigeants du parti.

Pour rappel, on attend encore les résultats de la consultation des 464.000 adhérents sociaux-démocrates. Ceux-ci votent depuis le 20 février et jusqu'à vendredi prochain. L'issue de cette consultation, dont les résultats seront connus dimanche, est bien plus incertaine que celle de la CDU.