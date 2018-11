La CSU allemande perd son patron

Pour rappel, Seehofer et Merkel s'affrontent depuis des mois sur le terrain de la politique d'asile, sur fond de déclin de popularité de la coalition fédérale actuelle. Merkel et Seehofer étaient auparavant de proches alliés, mais ils se querellent depuis le début de l'année sur la politique migratoire et la sécurité aux frontières, ce à quoi certains ont attribué la chute de popularité des trois partis de la coalition: la CSU, la CDU de Merkel et les sociaux-démocrates (SPD).