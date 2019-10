La Catalogne paralysée par la mobilisation des indépendantistes

La Catalogne paralysée. Par une grève générale convoquée par les formations indépendantistes et qui a réuni des centaines de milliers de personnes. Par une crise politique qui s’enracine, une fois de plus. Au cœur de ce nouveau bras de fer entre Madrid et Barcelone, il y a le mystérieux "Tsunami Démocratique", le mouvement radical à l’origine des débordements violents de ces derniers jours qui a pris de court les responsables séparatistes.